В Питкяранте приватизируют городскую баню – жители против

В Карелии депутаты Питкярантского горсовета включили в план приватизации на 2020 год здание бани.

На минувшей сессии городского совета в Питкяранте здание местной городской бани было включено в список объектов приватизации на 2020 год. Как сообщил депутат от КПРФ Павел Богданов, он был единственным, кто не поддержал это решение.

"Местные жители выступают против приватизации, опасаются, что им негде будет мыться. Дело в том, что в Питкяранте есть несколько кварталов двухэтажных деревянных неблагоустроенных домов, их обитатели имеют единственную возможность привести себя в порядок - посетить местную городскую баню. Жители города считают, что после приватизации этого объекта недвижимости наводить чистоту им будет негде", - прокомментировал Павел Богданов.

По словам депутата, баня закрыта с октября прошлого года.

"На заседании горсовета была озвучена желаемая цена – приватизировать баню предполагается за 4 миллиона рублей. Еще 5 предстоит вложить в ремонт. В то же время на публичных слушаниях, которые прошли еще в ноябре прошлого года, первый замглавы администрации Питкяранского района Роман Баранов отмечал, что на содержание бани запланировано 715 тысяч рублей и предлагал направить эти деньги на ремонт сооружения, а также обратиться в правительство региона за финансовой поддержкой".



По словам депутата, местные жители опасаются, что после приватизации баня перестанет существовать. Так, в Олонце приватизированная баня превратилась в магазин.