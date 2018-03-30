В Питкярантском районе два предприятия задолжали своим работникам 15 млн рублей

ООО "Ладожский лесозавод" и ООО "Карьероуправление "Мосавтодор" задолжали своим работника свыше 15 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Питкярантского района добилась выплаты работникам ООО "Ладожский лесозавод" и ООО "Карьероуправление "Мосавтодор" долгов по оплате труда на общую сумму свыше 15 млн рублей.

С 2017 года указанные предприятия производственную деятельность не осуществляют, а в отношении ООО "Карьероуправление "Мосавтодор" также введена процедура банкротства.

В сложившейся ситуации для восстановления нарушенных трудовых прав граждан принимался весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Так, в 2018 году в отношении руководителя ООО "Ладожский лесозавод" было возбуждено дело об административном правонарушении за невыплату в установленный срок заработной платы, в интересах работников в суд направлено 11 заявлений о взыскании задолженности.

В результате принятых мер в марте 2018 года на данном предприятии полностью погашена задолженность по заработной плате в размере 2,1 млн рублей.

По инициативе прокурора района в 2017-2018 годах бывший и нынешний руководители ООО "Карьероуправление "Мосавтодор" неоднократно привлекались к административной ответственности. В интересах работников в суд прокуратура предъявила 277 заявлений о взыскании заработной платы.

В настоящее время мировым судьей судебного участка Питкярантского района в отношении руководителя общества рассматривается возбужденное прокурором дело об административном правонарушении о невыплате в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, за совершение которого предусмотрено наказание в виде крупного штрафа или дисквалификации.

Принятые прокурором меры понудили руководство предприятия дополнительно изыскать 13,6 млн рублей (2017 год – 8,6 млн рублей, 2018 год – 5 млн рублей), что позволило погасить более половины задолженности по оплате труда.

Вопрос полного погашения задолженности остается на особом контроле прокуратуры района.