Руководитель горного предприятия в Карелии задолжал работникам 300 тысяч рублей

В Питкярантском районе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы.

По сообщению прокуратуры Карелии, в ходе проверки ООО «Гранитная Гора» установлено, что директор организации в течение двух с лишним месяцев не выплачивал зарплату своим работникам. Сумма задолженности составила более 300 тысяч рублей.

В результате было возбуждено уголовное дело. Ход и итог расследования, а также реальное восстановление прав граждан контролируются прокуратурой.

Также в интересах работников в суд было предъявлено более 30 исков о взыскании заработной платы, все они удовлетворены, в настоящее время вынесенные решения находятся на принудительном исполнении.

Ранее сообщалось, долги по зарплате в Карелии снизились до рекордного минимума.