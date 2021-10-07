В пятницу большую часть Карелии накроет дождем

На большей части республики ожидается дождь и порывистый ветер, рассказали в Гидрометцентре Карелии.

В Петрозаводске в пятницу ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью порывистый.

Температура воздуха ночью будет +6, +8°С, днем составит +9, +11°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

Облачно с прояснениями будет и в районах Карелии. На большей части республики ожидается небольшой дождь.

Ветер задует юго-западный, западный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +8°С, местами опустится до 0°С, днем составит +7, +12°С.