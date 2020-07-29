В пятницу Карелию накроет прохладная и дождливая погода

О погоде на 31 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в пятницу будет облачно, днем с прояснениями. Ночью и днем возможны дожди.
Ветер ночью юго-западный, западный умеренный, днем – северо-восточный, северный порывистый.
Ночью будет +11, +13 градусов, днем потеплеет до +18.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью дожди, местами сильные, днем – кратковременные.
Ветер северо-восточный, северный, ночью на юге – юго-западный, западный умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха ночью задержится на показателях +9, +14. Днем потеплеет до +19.
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