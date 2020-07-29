В пятницу Карелию накроет прохладная и дождливая погода

О погоде на 31 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно, днем с прояснениями. Ночью и днем возможны дожди.



Ветер ночью юго-западный, западный умеренный, днем – северо-восточный, северный порывистый.

Ночью будет +11, +13 градусов, днем потеплеет до +18.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью дожди, местами сильные, днем – кратковременные.

Ветер северо-восточный, северный, ночью на юге – юго-западный, западный умеренный, местами порывистый.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +9, +14. Днем потеплеет до +19.