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В пятницу Карелию накроет прохладная и дождливая погода

Новости. Погода
17:00, 30 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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О погоде на 31 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно, днем с прояснениями. Ночью и днем возможны дожди.

Ветер ночью юго-западный, западный умеренный, днем – северо-восточный, северный порывистый.

Ночью будет +11, +13 градусов, днем потеплеет до +18.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью дожди, местами сильные, днем – кратковременные.

Ветер северо-восточный, северный, ночью на юге – юго-западный, западный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +9, +14. Днем потеплеет до +19.

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