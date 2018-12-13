В пятницу в Карелии будет морозно

О погоде на 14 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 14 декабря будет облачно с прояснениями. Ночью выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный слабый.

Ночная температура опустится до -6 градусов, днем столбик термометра поднимется до -4.

В Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами выпадет небольшой снег, в отдельных районах республики возможен туман. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, на севере юго-западный слабый.

Температура ночью -4, -9 градусов, местами до -18, днем потеплеет до -4.