В пятницу в Карелии будет морозно

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О погоде на 14 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 14 декабря будет облачно с прояснениями. Ночью выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер северо-восточный слабый.
Ночная температура опустится до -6 градусов, днем столбик термометра поднимется до -4.
В Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами выпадет небольшой снег, в отдельных районах республики возможен туман. На дорогах гололедица.
Ветер северо-восточный, на севере юго-западный слабый.
Температура ночью -4, -9 градусов, местами до -18, днем потеплеет до -4.
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