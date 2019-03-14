В пятницу в Карелии будет тепло

О погоде на 15 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске 15 марта будет облачная погода. Временами выпадет небольшой снег (мокрый). Возможна слабая метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Температура ночью составит -2, -4 градуса, днем потеплеет до 0, +2.

В Карелии будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов ожидается небольшой, днем умеренный снег. Местами метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Ночью столбик термометра задержится на показателях 0, -5, по северным и восточным районам Карелии похолодает до -12 градусов. Днем температура составит -2, +3.