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В пятницу в Карелии подморозит до - 4 градусов

Новости. Погода
17:00, 15 Октября 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 16 октября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. День пройдет без существенных осадков.

Ночью похолодает до 0, +2 градуса. Днем воздух прогреется до +3, +5 градусов.

Ветер северный, северо-западный умеренный.
Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии также обещают облачную с прояснениями погоду. Местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер ночью северный, северо-западный. Днем – северо-западный, западный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке -4, +1. Днем чуть-чуть потеплеет - до +1, +6 градусов.

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