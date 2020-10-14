В пятницу в Карелии подморозит до - 4 градусов

О погоде на 16 октября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. День пройдет без существенных осадков.

Ночью похолодает до 0, +2 градуса. Днем воздух прогреется до +3, +5 градусов.



Ветер северный, северо-западный умеренный.

Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии также обещают облачную с прояснениями погоду. Местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.



Ветер ночью северный, северо-западный. Днем – северо-западный, западный умеренный.



Ночью столбик термометра остановится на отметке -4, +1. Днем чуть-чуть потеплеет - до +1, +6 градусов.