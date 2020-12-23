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В пятницу в Карелии опять будет снежно

Новости. Погода
17:00, 24 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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О погоде на пятницу, 25 декабря, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу, 25 декабря, будет облачно. Пройдет небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -1, -3°С в течение суток. Атмосферное давление ночью будет мало меняться.

В районах Карелии будет облачная погода. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -1, -6°С местами по северным районам может достигать -12°С в течение суток.

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