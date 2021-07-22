В пятницу в Карелии ожидается +15 и дождь

О погоде на 23 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 23 июля будет облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит +10, +12°С, днем +15, +17°С. Атмосферное давление будет расти.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный.
Ночью похолодает до +6, +11°С, днем воздух прогреется до +14, +19°С.
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