В пятницу в Карелии ожидается небольшая метель и снег

О погоде на 30 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 30 ноября будет облачная с прояснениями погода. Днем выпадет небольшой мокрый снег. Ожидается метель. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, с порывами до сильного.

Ночная температура составит -3, -5 градусов, днем столбик термометра поднимется до 0.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов выпадет мокрый снег. Будет слабая метель. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, утром и днем с порывами до сильного.

Температура ночью 0, -5, при прояснениях до -10 градусов, днем потеплеет до 0.