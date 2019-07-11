В пятницу в Карелии ожидаются кратковременные дожди

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О погоде на 12 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в пятницу в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Утром и днем временами возможен небольшой дождь.
Ветер северо-западный, северный умеренный.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +4, +6 градусов. Днем воздух прогреется до +9, +11.
В Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди.
Ветер северо-западный, северный умеренный.
Ночью температура воздуха составит +4, +9 градусов, местами при прояснениях похолодает до 0. Днем потеплеет до +8, +13 градусов.
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