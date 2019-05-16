В пятницу в Карелии потеплеет до +18

О погоде на 17 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в пятницу в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью юго-западный, западный, днем – северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +5, +7 градусов, днем потеплеет до +16, +18.

В Карелии также будет переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный, ночью – западный, юго-западный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +2, +7 градусов, местами похолодает до -1. Днем температура поднимется до +13, +18 градусов, на северо-востоке до + 8,+13.