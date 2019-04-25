В пятницу в Карелии воздух прогреется до +20

О погоде на 26 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет небольшая облачность. Без осадков.

Ветер юго-восточный, восточный: ночью – слабый, днем – умеренный.

Ночная температура составит +1, +3 градуса, днем потеплеет до +15, +17.

В Карелии также ожидается небольшая облачность. Без осадков.

Ветер юго-восточный, восточный. На севере западный: ночью и утром – слабый, днем – умеренный.

Ночью ожидается похолодание до 0, +5 градусов, местами до -3. Днем воздух прогреется до +15, +20 градусов, местами до +8, +13.