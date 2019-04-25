В пятницу в Карелии воздух прогреется до +20

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О погоде на 26 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в пятницу будет небольшая облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный, восточный: ночью – слабый, днем – умеренный.
Ночная температура составит +1, +3 градуса, днем потеплеет до +15, +17.
В Карелии также ожидается небольшая облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный, восточный. На севере западный: ночью и утром – слабый, днем – умеренный.
Ночью ожидается похолодание до 0, +5 градусов, местами до -3. Днем воздух прогреется до +15, +20 градусов, местами до +8, +13.
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