В пятницу в Карелию придет сильный мороз – до -32 градусов

О погоде на 25 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 25 января будет небольшая облачность. Без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер переменных направлений слабый.

Температура воздуха ночью составит -21,-23, днем поднимется до -16 градусов.

В Карелии также ожидается небольшая облачность. Местами выпадет слабый снег. На дорогах гололедица.

Ветер переменный слабый.

Температура ночью -20,-25 градусов, местами опустится до -32. Днем столбик термометра задержится на показателях -15,-20. Местами похолодает до -27 градусов.