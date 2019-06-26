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Новости. Происшествия
09:01, 26 Июня 2019
фото: © Артем Коротаев/ТАСС, архив

В Пятом поселке неизвестные сожгли иномарку

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Ночью на улице Пограничной сгорел автомобиль, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В ночь с 24 на 25 июня на улице Пограничной, у дома №56, загорелся автомобиль Daewoo Nexia.

В результате пожара иномарка полностью сгорела. ФОдной из причин возгорания специалисты называют поджог.

Виновный, ущерб устанавливаются. Пожар ликвидирован самозатуханием. Пожарные отделения не привлекалась.

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Комментарии

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кир
2019-06-26 09:29:00
Там - церковь, здесь - автомобиль. Всё как всегда.
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