В ПКФ "СЛОВО" 23 марта пройдет LADA Day Service

Приглашаем проверить ваш автомобиль LADA.*

Только в "День сервиса LADA" для вас:

бесплатная комплексная диагностика от капота до двигателя

консультация мастера по выявленным неисправностям

сертификат со скидкой 20% на услуги сервиса и запасные части

угощения и горячие напитки

Вас ждут 23 марта в ПКФ "СЛОВО" по адресу Лососинское шоссе, 39.

Только по предварительной записи по телефону 8 (8142) 44 44 13.

*В акции могут принять участие автомобили старше трех лет.

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