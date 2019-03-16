В подъезде жилого дома в Петрозаводске обнаружен труп мужчины

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Тело 39-летнего мужчины обнаружили жильцы дома на Древлянке, сообщили в МВД Карелии.
Сегодня утром, 16 марта в 9.13, жильцы дома по улице Сыктывкарская на лестничной клетке между этажами обнаружили труп 39-летнего мужчины с признаками суицида.
О страшной находке жильцы сообщили в полицию.
"Труп не криминальный", - сказали в полиции.
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