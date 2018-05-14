11:25, 14 Мая 2018
В поезде "Новгород-Петрозаводск" задержан грабитель, находившийся в федеральном розыске
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Сотрудники транспортной полиции Карелии задержали в поезде мужчину, находившегося в федеральном розыске, сообщает ведомство.
В минувшее воскресенье сотрудниками патрульно-постовой службы транспортной полиции в пассажирском поезде сообщением "Новгород – Петрозаводск" был выявлен 26-летний мужчина, который на протяжении трех месяцев находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (Грабеж).
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