В поезде "Новгород-Петрозаводск" задержан грабитель, находившийся в федеральном розыске

Сотрудники транспортной полиции Карелии задержали в поезде мужчину, находившегося в федеральном розыске, сообщает ведомство.

В минувшее воскресенье сотрудниками патрульно-постовой службы транспортной полиции в пассажирском поезде сообщением "Новгород – Петрозаводск" был выявлен 26-летний мужчина, который на протяжении трех месяцев находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (Грабеж).