В поморском селе в Карелии полгода не могут завершить возведение временного моста

Жители села опасаются, что с началом ледохода строительный мусор окажется в реке Нюхча, впадающей в Белое море.

"Вот уж правду говорят: ремонт – хуже пожара", – так написала жительница Нюхчи Ольга Докучаева о ремонтных работах на аварийном мосту, который связывает два берега этого старинного поморского села. Завершить их планировалось еще в сентябре прошлого года, но сроки сдачи объекта несколько раз сдвигались, и на реке Нюхча вот-вот начнется ледоход, а временный мост, который должен был заменить аварийный, до сих пор не достроен. Более того, жители села опасаются, что с началом ледохода строительный мусор попросту окажется в реке.

Читайте подробнее в статье "Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!".