В понедельник откроется каток на главной площади Петрозаводска

На площади Кирова в карельской столице 25 декабря откроется мобильный каток.

Мобильный каток на площади Кирова откроется 25 декабря, сообщили в Центре спортивной подготовки.

Открытие приурочено к началу работы в Петрозаводске Рождественской ярмарки.



Идут приготовления к открытию на площади Кирова в Петрозаводске мобильного катка. Установлена и украшена коробка площадки для катаний, идут другие подготовительные работы, сообщили в сети.



Напомним, что катание на коньках здесь совершенно бесплатно. Если нет коньков, их можно взять напрокат. Так, Центр спортивной подготовки закупил 50 пар новых коньков разных размеров для пункта проката.



О расписании работы катка, ценах на прокат и заточку коньков расскажут позже. Следите за новостями и приходите кататься в ближайший понедельник, 25 декабря, пригласили в сети.



Отметим, что мобильный каток был впервые установлен в центре карельской столицы в 2019 году в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее мы писали, что подрядчик должен был установить каток в центре Петрозаводска до 22 декабря.