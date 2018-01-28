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Новости. Погода
17:03, 28 Января 2018

В понедельник погода в Карелии существенно не изменится

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Синоптики не ожидают существенных изменений погоды в Карелии в понедельник, 29 января.

По информации карельского Гидрометцентра, на территории республики сохранится облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, слабая метель.

Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью -3…-8, по северным районам местами до -13 градусов. Днем -2…-7, по северным районам местами до -10 градусов.

 

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