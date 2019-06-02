В понедельник в Карелии ожидаются кратковременные дожди

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О погоде на 3 июня рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в понедельник в республике будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди.
Ветер западный, северо-западный ночью умеренный, днем слабый.
Ночью похолодает до +2, +7 градусов, местами преимущественно по западным районам до 0. Днем столбик термометра остановится на отметке +12, +17, на юге местами до +21 градуса.
В Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков.
Ночью температура воздуха составит +5, +7 градусов, днем воздух прогреется до +15, +17 градусов.
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