В понедельник в Карелии ожидаются кратковременные дожди

О погоде на 3 июня рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в понедельник в республике будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди.

Ветер западный, северо-западный ночью умеренный, днем слабый.

Ночью похолодает до +2, +7 градусов, местами преимущественно по западным районам до 0. Днем столбик термометра остановится на отметке +12, +17, на юге местами до +21 градуса.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков.

Ночью температура воздуха составит +5, +7 градусов, днем воздух прогреется до +15, +17 градусов.