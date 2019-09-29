В понедельник в Карелии потеплеет до +13

О погоде на 30 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в воскресенье, 30 сентября, будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь.



Ветер южный умеренный.



Ночная температура составит +5, +7 градусов, днем воздух прогреется до +9, +11.



В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь.



Ветер ночью южный, юго-западный. Днем южный, юго-восточный умеренный.



Ночью похолодает до +4, +9, местами до +1, днем потеплеет до +8, +13 градусов.