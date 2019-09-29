В понедельник в Карелии потеплеет до +13

Новости по теме
Загрузка...
О погоде на 30 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в воскресенье, 30 сентября, будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь.
Ветер южный умеренный.
Ночная температура составит +5, +7 градусов, днем воздух прогреется до +9, +11.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь.
Ветер ночью южный, юго-западный. Днем южный, юго-восточный умеренный.
Ночью похолодает до +4, +9, местами до +1, днем потеплеет до +8, +13 градусов.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.09.2019, 09:54
28.09.2019, 10:15
28.09.2019, 13:09
27.09.2019, 14:44
26.09.2019, 10:28
Аналитика
27.09.2019 12:16
Капитал
Почему 70 процентов покупателей выбирают квартиры с отделкой "под ключ", рассказали в "Баренц Групп".
27.09.2019 09:13
26.09.2019 11:19
26.09.2019 10:17
25.09.2019 15:53
Чтиво
26.09.2019 09:00
Без политики
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
25.09.2019 16:02
25.09.2019 11:34
24.09.2019 15:51
Медиа
28.09.2019 08:15
Опрос
Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?
Комментарии