В понедельник в Карелии выпадет мокрый снег

О погоде на 6 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, завтра на территории республики ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдет небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, северный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке -1, -6 градусов, у водоемов до +2. Днем температура составит -1, +4 градуса.

В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем небольшие осадки. Ночью и утром на дорогах гололедица.

В ночные часы температура воздуха составит 0, -2 градуса, днем потеплеет +1, +3 градусов.