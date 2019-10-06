В понедельник в Карелии выпадет мокрый снег

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О погоде на 6 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, завтра на территории республики ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдет небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица.
Ветер северо-восточный, северный умеренный.
Ночью столбик термометра остановится на отметке -1, -6 градусов, у водоемов до +2. Днем температура составит -1, +4 градуса.
В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем небольшие осадки. Ночью и утром на дорогах гололедица.
В ночные часы температура воздуха составит 0, -2 градуса, днем потеплеет +1, +3 градусов.
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