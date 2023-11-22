В популярнейшем российском продукте обнаружили костные частицы, листерии и сальмонеллы

Роскачество обнаружило в продаваемых в России пельменях сою, перемолотые кости и патогенные бактерии.

Роскачество обнаружило в продаваемых в России пельменях сою и перемолотые кости, а также патогенные бактерии — листерии и сальмонеллы. Об этом говорится в результатах исследования организации, которые есть в распоряжении ТАСС.

Роскачество исследовало пельмени 20 наиболее популярных торговых марок (ТМ) по 587 показателям качества и безопасности.

«Перемолотые кости могли попасть в фарш из-за использования мяса механической обвалки. Из указанных ТМ только один указал это в составе», — рассказали эксперты.

В некоторых пельменях эксперты выявили патогенные бактерии. Они могли возникнуть как из-за несоблюдения санитарно-гигиенических требований на производстве, так и вследствие нарушения температурного режима при транспортировке, хранении или реализации, объяснили в Роскачестве.

Всего в ходе исследования было выявлено 13 торговых марок с нарушениями по микробиологии. Несколько производителей оперативно отреагировали на результаты исследования и предоставили в Роскачество информацию о корректирующих мероприятиях. В итоге несоответствия у 23% «проблемных» пельменей исправлены. В продукции торговых марок «Атяшево», «Ашан», «Большая кастрюля», «Гранд меню», «Мясновъ», «Цезарь», «Мираторг», «Чернышихинские пельмени», «Сергиев канон» и Caesar проблем с микробиологией нет, отмечается в исследовании.