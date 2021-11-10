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В Португалии работодателям запретили беспокоить сотрудников в нерабочее время

Новости. Общество
20:30, 10 Ноября 2021
фото: © freepik

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За нарушение закона работодателя могут оштрафовать.

Парламент Португалии принял закон, запрещающий работодателям звонить или писать сообщения сотрудникам в нерабочее время, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Euronews.

Согласно новым правилам, за нарушение закона на работодателя может быть наложен штраф. Кроме того, начальство теперь не сможет контролировать работников на удаленной работе. Тем не менее португальские депутаты отклонили предложение узаконить так называемое "право на отключение" - законное право отключать рабочие чаты и устройства в нерабочее время.

Компании будут также обязаны помогать покрывать расходы, понесенные работниками в результате перехода на удаленную работу. Это будет касаться счетов за электричество или интернет.

Отмечается, что принятые поправки к трудовому законодательству республики не будут распространяться на компании, в которых работает менее 10 человек.

Как сообщает телеканал, Португалия стала первой европейской страной, изменившей правила удаленной работы в результате пандемии COVID-19.

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Комментарии

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oтo
2021-11-10 20:36:11
Они впереди страны Советов. :)
Гость
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