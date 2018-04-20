В поселках Лоухского района Карелии проходит модернизация ЛЭП

В соответствии с утвержденной правительством Карелии Ремонтной программой на 2018 год АО "Прионежская сетевая компания" подрядным способом ведет ремонты на севере республики.

В нынешнем году в поселках Кестеньга, Амбарный, Тэдино, Плотина, Хетоламбино и Чупа будут отремонтированы 7 линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и одна ЛЭП напряжением 10 кВ.

На этих энергообъектах специалисты АО "ПСК" заменят 120 опор и смонтируют 8,35 км нового провода.

"Очень важно, что наши ЛЭП доставляют электроэнергию непосредственно до потребителя, и качество поставки должно быть высоким, - прокомментировали в Прионежской сетевой компании идущие в Лоухском районе ремонты. – Ремонты ЛЭП в отдаленных северных поселках как раз и призваны решить эту задачу".

Напомним, что основной вид деятельности АО "Прионежская сетевая компания" - передача и распределение электрической энергии потребителям.

Также компания занимается эксплуатацией, ремонтом, реконструкцией и развитием электрических сетей в Республике Карелия, производством электрической энергии (дизельной генерацией) в территориально обособленных сетях в п. Реболы, Валдай, д. Полга, Вожмозеро, Кимоваара, Линдозеро, Юстозеро и Войница и осуществляет технологическое присоединение к обслуживаемым электросетям.

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично Петрозаводска, включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.