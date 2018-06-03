В поселке Ильинский 14 спасателей три часа тушили пожар в сарае

Серьезный пожар произошел накануне в поселке Ильинский Олонецкого района Карелии – горела хозяйственная постройка.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 2 июня в 14 часов 27 минут пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района (в составе 14 человек и 3 единиц техники) привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке по адресу: п. Ильинский, ул. Песочная, у дома № 9.

По свидетельствам очевидцев, огонь перекинулся на жилой дом.

Пожар был ликвидирован через три часа - в 17.15.

О пострадавших не сообщается.