В поселке Карелии 15-летний велосипедист выехал на дорогу и попал в ДТП

В поселке Лоухи после 15-летний велосипедист пострадал в ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В воскресенье 13 июля около 8.30 утра 15-летний велосипедист, выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю Skoda Octavia, допустив с ним столкновение.

В результате происшествия подросток получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Госавтоинспекция Карелии призывает велосипедистов неукоснительно соблюдать дорожные правила. А специальная экипировка - шлем, налокотники, наколенники поможет защититься от травм во время падения.