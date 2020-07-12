890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Комфортная летняя погода ожидается в Карелии в понедельник
12.07.2020 17:00
Лиза Боярская с мужем годовщину свадьбы отметят в Карелии 2
Сегодня 07:15
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому 1
12.07.2020 13:58
Поиски ушедшего с дачи пенсионера с потерей памяти продолжаются в окрестностях Петрозаводска 8
12.07.2020 14:06
Власти Карелии не предоставляют в суд оригинал распоряжения о введении в республике режима "всеобщей самоизоляции" 9
12.07.2020 16:08
Девушка скончалась на собственной свадьбе во время банкета 1
12.07.2020 19:40

В поселке Карелии 15-летний велосипедист выехал на дорогу и попал в ДТП

Новости. Происшествия
11:31, 13 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев
Загрузка...

В поселке Лоухи после 15-летний велосипедист пострадал в ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В воскресенье 13 июля около 8.30 утра 15-летний велосипедист, выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю Skoda Octavia, допустив с ним столкновение.

В результате происшествия подросток получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Госавтоинспекция Карелии призывает велосипедистов неукоснительно соблюдать дорожные правила. А специальная экипировка - шлем, налокотники, наколенники поможет защититься от травм во время падения.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
07.07.2020, 18:07
Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО)
08.07.2020, 19:08
Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым
06.07.2020, 14:38
Голый мужчина ворвался в бар Петрозаводска (ВИДЕО 18+)
06.07.2020, 07:15
Волонтеры рассказали о дорогих и страшных находках при уборке реки Неглинка в Петрозаводске (ФОТО)

Аналитика

10.07.2020 16:44
Капитал
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается" 1
В Карелии компании, работающие в сфере добычи и обработки камня, объединились в Ассоциацию.
Родные люди 2
10.07.2020 13:57
Документ без подписи 9
09.07.2020 11:56
Алексей Щепин: "Мусорная" реформа нашла своего инвестора 7
07.07.2020 12:36
Угодья "открепились" 3
06.07.2020 17:26
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:20
Без политики
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
Онлайн-сервисы становятся удобнее и все прочнее входят в нашу жизнь.
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»