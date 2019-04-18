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Новости. Общество
15:20, 18 Апреля 2019
фото: "Столица на Онего"

В поселке Карелии четыре женщины с маленькими детьми живут в аварийном доме, который держится на монтажной пене

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В Чалне женщины показали дом, в котором им приходится выживать с детьми, потому что из-за ошибки местных властей их не расселяют.

Как рассказала Люба, многодетная мама, проживающая в доме №49 по улице Школьная в поселке Чална, их дом местная администрация в 2015 году признала аварийным, непригодным для проживания.

Но произошла ошибка: при признании дома аварийным необходимо было по закону привлекать экспертную комиссию, а этого сделано не было, и чтобы избежать нарушения со своей стороны, власти Чалны в 2018 году отменили свое постановление о признании дома аварийным.
В результате, по словам Любы, их дом не попал в программу расселения.

После долгих мытарств по инстанциям (отдел по защите прав потребителей, фонд содействия реформирования ЖКХ, омбудсмен Шарапов и т.д.), они скинулись и заказали платную экспертизу дома, которая в очередной раз признала, что дом аварийный, непригодный для проживания. На основании проведенной экспертизы власти Чалны в декабре 2017 признали дом аварийным и подлежащим расселению. Это подтверждается документами, которые Люба получила из Минстроя Карелии.

Но здесь вновь беда подстерегала жителей. Так как дом был признан аварийным после января 2017 года, он не попал в новую программу расселения.

В новую программу вошли 636 аварийных домов, признанные таковыми с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года, отмечается в правительстве Карелии.

"Когда мы пошли в администрацию смотреть списки и не нашли своего дома, были возмущены, - рассказывает Люба. - Потребовали, чтобы наш дом включили в список на расселение, так как фактически он в 2015 был признан аварийным, но правды не добились и написали заявление в суд. Теперь суд будет разбираться в нашем вопросе".

Смотрите в статье "Бабье царство у помойки", где приходится жить женщинам, как дом держится на монтажной пене.

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