В поселке Карелии начали строить детский сад

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Строительство детского сада в поселке Ильинский Олонецкго района Карелии началось в День защиты детей.
"В День защиты детей подрядная организация ООО "Железногорское МСО" приступила к строительству детского сада на 200 мест в поселке Ильинский Олонецкого района. В настоящее время вокруг территории стройки установлены ограждения, ведется снос зеленых насаждений. Садик планируют ввести в эксплуатацию в конце 2019 года", - пишет паблик "Респцблика Кареля".
Напоминается, что в рамках ФЦП "Развитие Республики Карелия до 2020 года" планируется построить помимо детского сада в Ильинском еще два дошкольных учреждения: на 110 мест в поселке Ляскеля Питкярантского района и на 280 мест в Петрозаводске.
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