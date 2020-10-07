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В поселке Карелии обновят систему водоснабжения и водоотведения за 3,4 млн евро

Новости. Общество
14:34, 08 Октября 2020
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
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Современные очистные сооружения в поселке Кааламо Сортавальского района планируют построить уже в 2022 году.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в "ВКонтакте" о новых современные очистные сооружения в поселке Кааламо. Они будут построены в 2022 году по программе приграничного сотрудничества России и Евросоюза "Карелия". Уже к концу этого года должны быть проведены проектно-изыскательские работы, с тем чтобы в первом квартале 2021-го приступить к строительству.

"Проектирование и строительство КОСов - лишь часть масштабного проекта комплексной модернизации систем водоснабжения и водоотведения поселка. Здесь будет построен новый водозабор, проложен трубопровод, также планируется отремонтировать действующие сейчас коммунальные сети. Общая стоимость проекта - 3,4 млн евро", - пишет Артур Парфенчиков.

По словам главы республики, международный проект очень важен для жителей поселка Кааламо, которые будут получать качественные коммунальные услуги. Но большое значение имеет и то, что реализация проекта положительно скажется на экологии Ладожского озера.

Ранее сообщалось, что Карелия не сможет получить деньги на строительство очистных из-за низкого качества проектно-сметной документации.

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Комментарии

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Юнипер
2020-10-08 15:00:55
правильно , пусть оплачивают. УНичтожали местное население, это плата мизерная за их варварство
zanoza
2020-10-08 14:58:16
Ну вот, а вы говорите оккупанты :)
кир
2020-10-08 14:48:03
Какой смысл финнам тратить деньги? Иди есть дальний план вернуть отжатые территории?
*
2020-10-08 15:03:41
Тебе то какое до этого дело , бестолочь ?
кир
2020-10-08 15:39:17
*, нмк сменил и дела пошли? Фиг тебе.
*
2020-10-08 16:47:55
у вас с Demari кот , бабуля , Склероз тебя одолел что ли ?
кир
2020-10-08 16:34:23
*, привет Demari :) Собаку не забудь вывести.
*
2020-10-08 15:53:07
Бабулечка -красатулечка , здесь хоть меняй ники , хоть не меняй . и так понятно тебе и мне , кто есть кто . Нас с тобой тут двое и конспирация тут не поможет . :)
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