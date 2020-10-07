В поселке Карелии обновят систему водоснабжения и водоотведения за 3,4 млн евро

Современные очистные сооружения в поселке Кааламо Сортавальского района планируют построить уже в 2022 году.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в "ВКонтакте" о новых современные очистные сооружения в поселке Кааламо. Они будут построены в 2022 году по программе приграничного сотрудничества России и Евросоюза "Карелия". Уже к концу этого года должны быть проведены проектно-изыскательские работы, с тем чтобы в первом квартале 2021-го приступить к строительству.

"Проектирование и строительство КОСов - лишь часть масштабного проекта комплексной модернизации систем водоснабжения и водоотведения поселка. Здесь будет построен новый водозабор, проложен трубопровод, также планируется отремонтировать действующие сейчас коммунальные сети. Общая стоимость проекта - 3,4 млн евро", - пишет Артур Парфенчиков.

По словам главы республики, международный проект очень важен для жителей поселка Кааламо, которые будут получать качественные коммунальные услуги. Но большое значение имеет и то, что реализация проекта положительно скажется на экологии Ладожского озера.

Ранее сообщалось, что Карелия не сможет получить деньги на строительство очистных из-за низкого качества проектно-сметной документации.