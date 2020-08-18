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18.08.2020 17:47

Карелия не сможет получить деньги на строительство очистных из-за низкого качества ПСД

Новости. Общество
17:14, 19 Августа 2020
фото: © AP Photo/Roberto Pfeil
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В Минстрое РФ раскритиковали Карелию за медлительность и качество работ при подготовке документации по строительству и реконструкции очистных сооружений в муниципалитетах.

В ходе заседания рабочей группы №2 Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии заместитель министра строительства РФ Юрий Гордеев сегодня озвучил проблемы республики, без решения которых регион не сможет попасть в нацпроект "Чистая вода".

Гордеев напомнил, что ремонт и реконструкция очистных сооружений в муниципальных образованиях республики и подготовка документов для включения объектов муниципалитетов в число участников проекта "Чистая вода" вошли в план работы Госкомиссии в 2019 году. В рамках проекта для Карелии предусмотрено 1,3 млрд рублей до 2024 года.

"С 2019 году у нас идет реализация только одного проекта. По всем остальным объектам разрабатывается проектно-сметная документация. В настоящий момент документация, по которой должно начаться финансирование с 2021 года, не готова. Хотя наша задача - законтрактоваться в этом году, чтобы в 2021-м поступили денежные средства. Карелии необходимо ускориться с разработкой проектно-сметной документации, чтобы не упустить лимиты, которые уже есть в рамках "Чистой воды"", - отметил Юрий Гордеев.

Кроме того, заместитель министра строительства РФ обратил внимание властей республики на качество подготовки ПСД.

"Качество проектно-сметной документации у нас с вами хромает. В 2020 году для Карелии предусмотрены средства федерального бюджета в размере 100 млн рублей, а освоено пока только 0,8 млн. И в настоящее время работы не ведутся, а происходит корректировка проектно-сметной документации, потому что были соответствующие ошибки. Со своей стороны, мы, конечно, можем оказать помощь в согласовании и проверке заданий на проектировку, заданий на корректировку ПСД. Мы можем посмотреть уже разработанную проектно-сметную документацию. И в принципе мы с такими просьбами выходили, чтобы вы нам все задания на проектирование предоставили, чтобы специалисты отсмотрели их на все объекты до 2024 года. Но у нас такой информации нет", - сказал заместитель федерального министра.

Руководитель рабочей группы №2 Госкомиссии Евгений Дитрих поддержал Юрия Гордеева, включив в протокол заседания группы рекомендацию властям Карелии ускориться с разработкой проектно-сметной документации для необходимости обеспечения контрактации объектов по реконструкции и строительству очистных сооружений в 2021-2022 годах. Справедливым Дитрих считает и вопросы по качеству ПСД.

Ранее сообщалось, что федеральную целевую программу к 100-летию Карелии продлят еще на один год, но на ее реализацию средства федерального бюджета привлекаться не будут.

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