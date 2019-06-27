В поселке Карелии подростка убило током

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Следком Карелии начал проверку по факту гибели 17-летнего подростка от удара током, сообщили в ведомстве.
О смери подростка сообщил бывший депутат Заксобрания РК Александр Степанов.
Ребенок погиб от удара током 26 июня в п. Ильинский.
"Единственный сын у матери. Залез в трансформаторную подстанцию на территории бывшего лесозавода, которая с прошлого года никем не охраняется. А там напряжение", - написал на странице "ВКонтакте" Степанов.
В Следкоме Карелии сообщили, что началась проверка по факту гибели 17-летнего подростка от удара током.
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