09:32, 23 Ноября 2019
В поселке Карелии пожарные пять часов боролись с огнем в здании лесопилки (ВИДЕО)
Новости по теме
Загрузка...
Очевидцы опубликовали видео крупного пожара в Лоухском районе, который произошел в помещении местной лесопилки.
23 ноября в 03:39 пожарно-спасательные подразделения Лоухского района (14 чел., 4 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в производственном помещении по адресу: Лоухский район, поселок городского типа Пяозерский. Пожар был ликвидирован в 08: 40.
Как сообщают в МЧС по Карелии, возгорание произошло в помещении лесопилки. Погибших и пострадавших нет.
Очевидец опубликовал в Сети кадры ночного пожара.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.11.2019, 11:58
21.11.2019, 10:25
18.11.2019, 12:18
17.11.2019, 11:05
20.11.2019, 07:15
Аналитика
22.11.2019 14:33
Капитал
Почему жилой комплекс "Иволга" настолько популярен у жителей Петрозаводска, рассказала маркетолог компании "Баренц Групп" Мария Круглова.
22.11.2019 09:15
21.11.2019 13:19
20.11.2019 17:52
20.11.2019 11:02
Чтиво
22.11.2019 14:34
Без политики
"С больничного на больничный" - знакомая ситуация?
21.11.2019 13:09
21.11.2019 12:26
19.11.2019 16:42
Медиа
22.11.2019 10:45
Опрос
Может ли чиновник некорректно высказываться в соцсетях?
Комментарии