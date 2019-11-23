В поселке Карелии пожарные пять часов боролись с огнем в здании лесопилки (ВИДЕО)

Очевидцы опубликовали видео крупного пожара в Лоухском районе, который произошел в помещении местной лесопилки.

23 ноября в 03:39 пожарно-спасательные подразделения Лоухского района (14 чел., 4 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в производственном помещении по адресу: Лоухский район, поселок городского типа Пяозерский. Пожар был ликвидирован в 08: 40.

Как сообщают в МЧС по Карелии, возгорание произошло в помещении лесопилки. Погибших и пострадавших нет.

Очевидец опубликовал в Сети кадры ночного пожара.