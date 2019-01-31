В поселке Карелии пропал 15-летний подросток

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Полиция разыскивает жителя поселка Мелиоративный Прионежского района Ивана Ешманского 2003 года рождения.
Как сообщает МВД Карелии, подросток ушел из дома в ночь на 31 января и до сих пор не вернулся.
Приметы Ивана Ешманского: на вид 15 лет, темные волосы. Был одет в темно-синюю куртку-парку, синие джинсы, был обут в черные кроссовки, имел черную шапку с помпоном.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать сведения по телефонам: (814-2) 57-96-16, 739-022 или по телефону 02, с мобильного 102.
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