В поселке Карелии утонул 1,5-годовалый ребенок

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком Карелии по факту гибели полуторагодовалого мальчика возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, днем 30 апреля мальчик гулял на улице в поселке Пай Прионежского района со своим 7–летним братом. В какой-то момент маленький мальчик остался без присмотра и прошел на территорию частного дома, где упал в небольшой искусственный водоем. В результате ребенок утонул.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.