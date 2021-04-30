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В поселке Карелии утонул 1,5-годовалый ребенок

Новости. Происшествия
21:04, 30 Апреля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Метцель
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По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком Карелии по факту гибели полуторагодовалого мальчика возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, днем 30 апреля мальчик гулял на улице в поселке Пай Прионежского района со своим 7–летним братом. В какой-то момент маленький мальчик остался без присмотра и прошел на территорию частного дома, где упал в небольшой искусственный водоем. В результате ребенок утонул.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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