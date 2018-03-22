В поселке Карелии во время застолья произошло зверское убийство

В Кемском районе мужчина пришел в гости и зарезал хозяина дома, сообщили в Следкоме Карелии.

В марте 49-летний мужчина распивал спиртное дома у своих знакомых в поселке Рабочеостровск Кемского района. В ходе застолья гость поссорился с хозяином квартиры и напал на него с ножом, причинив множественные раны. В результате потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемый был задержан сотрудниками полиции.

Судом в отношении обвиняемого, ранее судимого за преступления против личности, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу допрошены свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы, кроме того, будут проведены другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.