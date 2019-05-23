В поселке Карелии водитель на иномарке наехал колесом на девочку

В Олонецком районе в ДТП пострадала 8-летняя девочка, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду 22 мая в 19.15 в поселке Ильинский в районе дома №5 по улице Луначарского, 26-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo с прицепом совершил наезд колесом прицепа на 8-летнюю девочку, внезапно выбежавшую на проезжую часть.

Водитель остановился и, выяснив состояние девочки, вызвал скорую помощь. О случившемся сообщил в полицию. В результате ДТП девочка получила ушиб, пострадавшей была оказана медицинская помощь.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются.