В поселке Карелии задержали пьяного юношу на разбитой "девятке"

В Сортавальском районе автоинспекторы задержали пьяного водителя, сообщили в ГИБДД Карелии.

В ночь на 10 июля в поселке Калаамо 25-летний местный житель без прав и пьяный управлял автомобилем.

Пьяного водителя задержали сотрудники ГИБДД.

Нарушителю грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или административный штраф в размере 30 тысяч рублей.