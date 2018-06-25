В поселке Карелии загорелось здание почты

По теме
Загрузка...
В Лоухском районе в воскресенье произошел пожар в здании почты поселка Пяозерский, сообщили в МЧС Карелии.
В минувшее воскресенье 24 июня в 9.50 в поселке Пяозерский Лоухского района произошел пожар на почте.
Пять огнеборцев и две единицы техники привлекались для ликвидации пожара в административном здании.
По теме
Выбор читателей
21.06.2018, 13:30
23.06.2018, 14:50
20.06.2018, 00:01
21.06.2018, 14:14
21.06.2018, 13:45
18.06.2018, 06:40
Аналитика
Сегодня 10:45
Капитал
Выйти из режима постоянного выпрашивания федеральных средств стало для Карелии практически невозможным.
21.06.2018 13:30
21.06.2018 09:48
20.06.2018 17:13
Чтиво
21.06.2018 12:13
Без политики
"РКС-Петрозаводск" отметил свой 83-й день рождения. Именно столько лет жители Петрозаводска получают водопроводную воду, которая с внедрением новых технологий становится все более качественной.
19.06.2018 09:58
18.06.2018 11:18
14.06.2018 10:00
Медиа
22.06.2018 14:46
Комментарии