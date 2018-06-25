В поселке Карелии загорелось здание почты

В Лоухском районе в воскресенье произошел пожар в здании почты поселка Пяозерский, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшее воскресенье 24 июня в 9.50 в поселке Пяозерский Лоухского района произошел пожар на почте.

Пять огнеборцев и две единицы техники привлекались для ликвидации пожара в административном здании.