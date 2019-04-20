В поселке Карелии женщины живут в доме, который держится на монтажной пене

Жительницы Чалны рассказали, как они пытаются выжить в доме, который держится на монтажной пене и который не попал в программу аварийного расселения жилья.

"Это из Чалны вас беспокоят, – позвонила женщина. - Мы живем в развалившемся доме, но нас не расселяют. Сейчас новая программа по расселению началась, но мы опять в нее не попали. Приезжайте, посмотрите – у нас маленькие дети, мы замерзаем, дом может обрушиться в любой момент, но наша администрация ничего о нас слышать не хочет. Куда мы только ни обращались – везде одни отписки, теперь уже заявление в суд подали".

Оказалось, что в 12-квартирном 2-этажном деревянном доме по улице Школьной, 49 живут всего четыре женщины – 34-летняя Люба с четырьмя детьми (сын 13 лет, дочь 12 лет, дочь-первоклашка 7 лет и самая маленькая девочка – полгода), 41-летняя Даша с тремя детьми – 14 лет, 8 лет и 6 лет, а также 72-летняя тетя Маша и еще Алена, которая на встречу не пришла, так как была на работе.

Остальные квартиры пустуют: кто-то умер от пьянства, кто-то коротает дни в колонии, кто-то, не выдержав ужасных условий проживания, съехал на съемные квартиры. Только вот этим женщинам деваться некуда: на пенсию квартиру не снимешь, а многодетные мамы и так едва сводят концы с концами.

Полный текст читайте здесь.