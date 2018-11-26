В поселке Матросы людей переселили в дом, где невозможно жить из-за канализационной вони

В поселке Матросы Пряжинского района Карелии жильцов из аварийного фонда переселили в дом, который можно назвать непригодным для проживания.

Вот уже два года люди мучаются - задыхаются от канализационной вони, а чистую воду носят из колодца. Из-за того, что в здании не работает система вентиляции и постоянно стоит жуткий запах, жители вынуждены держать окна открытыми.

По странному стечению обстоятельств время строительства и приемки этого дома в эксплуатацию совпадает с серьезными переменами в материальном положении семьи главы Матросского сельского поселения Галины Ивановой. Ее супруг становится обладателем сразу двух (соседних) квартир в Петрозаводске.

И, может быть, мы никогда бы не провели это расследование, не случись трагедия – в доме для переселенцев погибла пожилая женщина.

В понедельник 19 ноября около 14.00 в поселке Матросы в доме №27-а по Пряжинскому шоссе произошла трагедия. 92-летняя жительница дома для переселенцев выпала из окна второго этажа и разбилась. Пожилая женщина умерла не сразу. С травмами, ее подняли в квартиру и вызвали скорую. Но, несмотря на оказанную помощь, к вечеру бабушка скончалась. На место прибыла полиция, которая сейчас выясняет обстоятельства происшествия. Следственный комитет также начал проверку по факту гибели пожилой женщины.

Этот случай заставил нас приехать на место происшествия. Оказалось, что трагедия вскрыла проблемы, с которыми вот уже не первый год живут и мучаются люди.

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