В поселке на севере Карелии для досуга местных жителей установили параллельный брус с рукоходом

В поселке Куусиниеми Калевальского района Карелии появилась новая спортивная площадка.

Как сообщается в паблике «Новости Костомукши», завершены работы по устройству спортивной площадки поселке Куусиниеми Калевальского района.

Спортивная площадка оснащена новыми тренажёрами: спортивный комплекс «Параллельный брус с рукоходом», спортивный комплекс «Универсальный», тренажёры «Лыжный ход», «Дуэт» и «Маятник».

«Общая стоимость объекта, благодаря появлению которого у местных жителей появилась реальная возможность с интересом и пользой проводить свой досуг, составляет 480 тысяч рублей, в том числе 81% — средства из бюджета Республики Карелия, 11% софинансирования из бюджета Калевальского городского поселения, 8% спонсорская помощь», — сообщается в паблике.

Благодаря установкам у местных жителей появилась возможность больше времени проводить на свежем воздухе и заниматься спортом.