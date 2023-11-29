В деревне на востоке Карелии обновили водопровод, построенный 37 лет назад

В деревне Пяльма отремонтировали 500 метров старого водопровода.

В деревне Пяльма Пудожского района завершились работы по ремонту местного водопровода, построенного еще в 1986 году. Сети длиной более 8 километров за это время стали очень изношены, что сказывалось на качестве воды, объемах и регулярности ее подачи.

Как рассказали в Миннаце Карелии, в рамках Программы поддержки местных инициатив ремонт водопровода общей протяженностью 500 метров провели на улицах Дорожная и Набережная. Кроме того, отремонтировали 4 водопроводных колодца и 6 водозаборных колонок.

Общая стоимость проекта составляет 3,17 миллиона рублей, из которых 2 миллиона рублей составили средства из бюджета Карелии.