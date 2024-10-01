В поселке на западе Карелии открыли новый путепровод

В Питкярантском районе завершилось строительство современного путепровода.

В Питкярантском районе завершилось строительство нового путепровода через железнодорожный переезд на автодороге к поселку Импилахти. Госкомитет по жилищному надзору Республики Карелия подтвердил, что новый мост соответствует всем необходимым требованиям безопасности.

Новый двухполосный путепровод длиной почти 35 метров и шириной 6 метров построен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Он заменил старый мост, который эксплуатировался с 1932 года и уже не отвечал современным требованиям.

Как отметили в Госкомитете, поселок Импилахти, где проживает более 600 человек, имеет развитую инфраструктуру: там расположены швейная фабрика, лесопильное производство, форелеводческое хозяйство, социальные объекты и учебно-научная база СПбГУ. Новый мост значительно улучшит транспортную доступность поселка, облегчив жизнь его жителям и способствуя развитию местной экономики.

По сообщению Госкомитета, строительство путепровода было завершено компанией ООО «Экспрессстрой» в установленные сроки и с должным качеством.