В поселок на севере Карелии приехал пожарный поезд, чтобы спасти дом от огня (ФОТО)

фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

В Беломорском районе пожарные спасли жилой дом от огня, который чуть не перекинулся с горевшего заброшенного строения.

Как сообщил Комитет по безопасности и жизнедеятельности Карелии, 14 августа в 1.46 на пульт диспетчера ЕСС-01 Беломорского района поступило сообщение о пожаре в поселке Сосновец, где горел неэксплуатируемый двухэтажный деревянный дом.

К месту пожара были направлены боевые расчеты пожарной части-61 и пожарной части-62.

На момент прибытия первого подразделения здание было полностью охвачено огнём. Возникла угроза распространения огня на соседний дом и расположенные вблизи хозпостройки.

Руководитель пожаротушения принял решение подать стволы на защиту соседних строений. Огнеборцы работали с подвозом воды от ближайшего водоисточника. Помимо двух автоцистерн, к тушению привлекли пожарный поезд станции Беломорск.

Шестеро пожарных из Беломорска и поселка Летнереченский не дали распространиться огню. В 8.00 пожар был ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.