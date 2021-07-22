В последний день июля в Карелии будет +20°С и дождь

О погоде на 31 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 31 июля будет облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +12, +14°С, днем потеплеет до +18, +20°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем слабо расти.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Днем местами грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывистый.

Ночью похолодает до +9, +14°С, днем воздух прогреется до +17, +22°С.