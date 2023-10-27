В последний день октября на пожаре в Прионежье погиб человек

Трагедия произошла в ночь на 31 октября в поселке Ладва.

В ночь на вторник, 31 число, в 00.05, в пожарную часть № 45 по охране поселка Ладва поступила информация о пожаре в жилом двухквартирном деревянном доме по улице Городской.



Как сообщили огнеборцыв Прионежья, через 15 минут пожар был потушен. Пламя повредило мебель, спальные принадлежности и комнату на общей площади в три квадратных метра.



«В очаге пожара был обнаружен труп мужчины, безработного владельца квартиры, который погиб до прибытия пожарных подразделений», — говорится в сообщении пожарных.



Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Ранее гибель двух человек пожарные зафиксировали в садовых товариществах «Сосновый бор» и «Виктория».



